Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten Ve Devrim Özkan Bombası

Uraz Kaygılaroğlu son dönemde oyunculuk kariyerinin yanına bir de komedyenliği ekledi. Yetenekli aktör tek kişilik sahne performanslarıyla seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Ünlü ismin gerçekleştirdiği son stand-up şovunda ise magazin gündemine bomba gibi düşen uzun süre konuşulacak anlar yaşandı. Gösteriyi izlemeye gelenler arasında öyle iki isim vardı ki tüm bakışlar anında salonun o bölümüne çevrildi.

Still Standing Salonu Tamamen Doldu

"Still Standing" adını verdiği tek kişilik eğlenceli stand-up gösterisiyle bir kez daha seyirci karşısına çıktı. Etkinliğin düzenlendiği dev salon başarılı oyuncunun bu özel gününe tanıklık etmek isteyen hayranları ve yakın dostları tarafından saatler öncesinden tamamen dolduruldu.

Biletlerin günler öncesinden tükendiği bu özel gecede magazin basınının kameraları ise protokol koltuklarına kilitlendi. Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten ve şu sıralar ekranlarda fırtınalar estiren "Yeraltı" dizisindeki rol arkadaşı Devrim Özkan yan yana sahneyi izliyordu. İki güzel kadının şovu birlikte takip etmesi gecenin en çok konuşulan detaylarından biri olacağının ilk sinyalini verdi.

Bozo'nun Popüler Repliği Sahneye Taşındı

"Yeraltı" dizisinin sıkı takipçilerinin de çok iyi bildiği üzere Uraz Kaygılaroğlu’nun hayat verdiği Bozo karakteri Devrim Özkan’ın canlandırdığı Ceylan karakterine sürekli "ömrüm" kelimesiyle hitap ediyor. Hatta ünlü rapçi Eypio’nun seslendirdiği popüler "Ömrüm" şarkısıyla birleşen bu sahneler dijital platformlarda ve sosyal medyada şimdiden milyonlarca kez izlenerek büyük bir akım haline geldi.

İşte bu popüler kültüre dönüşen hitap şekli stand-up şovunun da en büyük malzemesi oldu. Sahnedeki usta işi doğaçlama yeteneğini konuşturan Uraz Kaygılaroğlu seyircilerle sıcak bir diyalog başlattı. Ön sıralarda oturan eski eşini ve yeni partnerini yan yana gören ünlü oyuncu bu durumu kaçırmadı ve zekice bir espriye imza attı.

Eski Ömrüm ve Yeni Ömrüm Bir Arada

Salondaki binlerce kişinin gözü önünde mikrofonu eline alan Uraz Kaygılaroğlu Melis İşiten ve Devrim Özkan’ı işaret ederek "Eski ömrüm ve yeni ömrüm Devrim Özkan burada" ifadesini kullandı. Bu zeki ve cesur cümlenin ardından bütün salonda adeta bir kahkaha tufanı koptu.

Eski eşi Melis İşiten ve rol arkadaşı Devrim Özkan da bu esprili taşlamaya gülerek karşılık verdi. Gösterinin bitimiyle beraber bu eğlenceli anlar sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun medeni tavrına ve yüksek mizah yeteneğine övgü dolu yorumlar yağdırdı.