Kadir İnanır ve Soner Arıca’yı Buluşturan Acı Kayıp!

Kadir İnanır’ın ablası Soner Arıca’nın annesi Altun Arıca’nın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazede duygusal anlar yaşandı.

Kadir İnanır ve Soner Arıca’yı Buluşturan Acı Kayıp!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2026 17:13

Ünlü sanatçı Soner Arıca’nın annesi, oyuncu Kadir İnanır’ın ablası ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erdoğan Arıca’nın da annesi olan Altun Arıca 95 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Fatsa’daki özel bir hastanede tedavi gören Arıca’nın vefat haberi ailesini yakınlarını ve onu tanıyan herkesi derinden üzdü.

Köklü Bir Ailenin Sessiz Çınarıydı

Altun Arıca sanat ve spor dünyasına önemli isimler kazandırmış bir ailenin en büyük isimlerinden biri olarak biliniyordu. Çocukları ve kardeşleri yıllar boyunca kendi alanlarında büyük başarılara imza attılar. Ancak aileyi yakından tanıyanların anlattıklarına göre Altun Arıca her zaman mütevazı kişiliğiyle ön plandaydı. Ailesine olan bağlılığı, çevresine gösterdiği sevgi ve sakin yaşamıyla tanınan bir isimdi.

Cenaze Töreninde Duygusal Anlar Yaşandı

Altun Arıca için Fatsa’daki Hz. Hamza Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra dostları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı günlerinde Soner Arıca ve diğer aile bireyleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Özellikle Soner Arıca’nın annesine veda ettiği anlar törene katılanları duygulandırdı. Yakınlarını kaybetmenin hüznünü yaşayan aile fertleri kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altun Arıca’nın naaşı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Aile bireyleri, yakın dostları ve törene katılan vatandaşlar cenaze boyunca Arıca ailesinin yanında oldu.

Daha sonra Fatsa Asri Mezarlığı’na götürülen Altun Arıca burada gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.

Benzer Haberler
Gülse Birsel’den Heyecanlandıran Paylaşım! Cem Yılmaz Sette! Gülse Birsel’den Heyecanlandıran Paylaşım! Cem Yılmaz Sette!
Kadir İnanır’dan Endişelendiren Haber! Son Durumu Şoke Etti Kadir İnanır’dan Endişelendiren Haber! Son Durumu Şoke Etti
Cemre Baysel’den Dudak Uçuklatan Harcama! Sosyal Medya Yıkıldı Cemre Baysel’den Dudak Uçuklatan Harcama! Sosyal Medya Yıkıldı
Yıldız Tilbe'nin AVM Kombini Olay Oldu! Gören Dönüp Baktı Yıldız Tilbe'nin AVM Kombini Olay Oldu! Gören Dönüp Baktı
Yıllar Sonra Setlere Adım Atan Gamze Özçelik'ten İlk Kareler Geldi Yıllar Sonra Setlere Adım Atan Gamze Özçelik'ten İlk Kareler Geldi
Genç Oyuncu Ecrin Su Çoban'dan Servet Değerinde Tatil Kaçamağı! Genç Oyuncu Ecrin Su Çoban'dan Servet Değerinde Tatil Kaçamağı!
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!
  • 24-06-2026 09:40

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!
  • 20-06-2026 10:00

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!
  • 19-06-2026 16:06

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!