Kadir İnanır ve Soner Arıca’yı Buluşturan Acı Kayıp!

Ünlü sanatçı Soner Arıca’nın annesi, oyuncu Kadir İnanır’ın ablası ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erdoğan Arıca’nın da annesi olan Altun Arıca 95 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Fatsa’daki özel bir hastanede tedavi gören Arıca’nın vefat haberi ailesini yakınlarını ve onu tanıyan herkesi derinden üzdü.

Köklü Bir Ailenin Sessiz Çınarıydı

Altun Arıca sanat ve spor dünyasına önemli isimler kazandırmış bir ailenin en büyük isimlerinden biri olarak biliniyordu. Çocukları ve kardeşleri yıllar boyunca kendi alanlarında büyük başarılara imza attılar. Ancak aileyi yakından tanıyanların anlattıklarına göre Altun Arıca her zaman mütevazı kişiliğiyle ön plandaydı. Ailesine olan bağlılığı, çevresine gösterdiği sevgi ve sakin yaşamıyla tanınan bir isimdi.

Cenaze Töreninde Duygusal Anlar Yaşandı

Altun Arıca için Fatsa’daki Hz. Hamza Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra dostları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı günlerinde Soner Arıca ve diğer aile bireyleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Özellikle Soner Arıca’nın annesine veda ettiği anlar törene katılanları duygulandırdı. Yakınlarını kaybetmenin hüznünü yaşayan aile fertleri kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altun Arıca’nın naaşı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Aile bireyleri, yakın dostları ve törene katılan vatandaşlar cenaze boyunca Arıca ailesinin yanında oldu.

Daha sonra Fatsa Asri Mezarlığı’na götürülen Altun Arıca burada gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.