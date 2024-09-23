Kadir Ezildi'nin ikinci nişanı sosyal medyada gündem oldu: 'Sarı bez' detayı dikkat çekti

Ünlü sunucu Kadir Ezildi, 500 bin TL harcadığı nişanıyla bir kez daha magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Kadir Ezildi'nin ikinci nişanı sosyal medyada gündem oldu: 'Sarı bez' detayı dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2024 11:58

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu olan Kadir Ezildi, ilk nişanını Erzurum’da yaptıktan sonra İstanbul’da ikinci bir nişan organize etti. Ancak bu kez eleştirilerin odağı, annesinin müstakbel gelinine taktığı altınlar oldu.

Ezildi’nin annesi, nişan töreninde gelini Gamze Türkmen'e çok sayıda altın takarak dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, altınların yoğunluğu ve gösterişine tepki göstererek, "Aşiret düğünlerini aratmıyor", "Nişan buysa düğünde ne olacak?" ve "Bu görgüsüzlük sıktı" gibi yorumlarda bulundular.

Ayrıca, Kadir Ezildi’nin nişanda takılan "sarı bez" ise sosyal medyada viral oldu, paylaşım rekorları kırarak geniş yankı uyandırdı. Eleştirilere rağmen Ezildi, düğün hazırlıklarına devam ediyor.

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