Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen ile damat bohçasını “Gelenek görenek deyince biz” notuyla paylaştı. Görüntüler sosyal medyada infial yarattı! Bazı kimseler Ezildi'yi gösteriş meraklısı olmakla suçladı. Kadir Ezildi ise gelen kötü yorumlar için "Çatlayın" mesajını paylaştı.

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2024 11:21

Ünlü sunucu Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile hazırladığı damat bohçasını sosyal medyada "Gelenek görenek deyince biz" notuyla paylaştı. Ancak bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüleri gören bazı kullanıcılar, Ezildi'yi gösteriş meraklısı olmakla suçlarken, pek çok eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Kadir Ezildi, Instagram hesabından net bir mesaj vererek, "Çatlayın" diyerek eleştirilere sert bir yanıt verdi. Bu paylaşım, hem destekçilerini hem de eleştirmenlerini yeniden harekete geçirdi.

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