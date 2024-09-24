Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in düğünü aratmayan İstanbul nişanından bir görüntü 'yok artık' dedirtti!

Temizlik programlarıyla tanınan Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen, Erzurum’da gerçekleştirdikleri nişanın ardından İstanbul’da da görkemli bir tören düzenledi. Adeta düğünü aratmayan nişan töreni, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ezildi ve Türkmen çiftinin töreninde dikkat çeken anlardan biri, etraflarında çamaşır suyu kutularıyla dönen insanlar oldu. Temizlik tutkusu ile bilinen Kadir Ezildi’nin bu konseptli görüntüleri kısa sürede viral hale geldi. Video ve fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi görerek paylaşım rekorları kırdı.

Çamaşır suyu detaylarıyla dolu bu esprili anlar, takipçileri tarafından hem eğlenceli hem de "Bu görgüsüzlük fazla" gibi yorumlarla gündeme oturdu.