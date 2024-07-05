Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı

Temizlik sevdası sayesinde ünlenen Kadir Ezildi, bugün nişanlanıyor. İşte detaylar...

Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2024 10:05

Temizlik sevdası sayesinde büyük bir üne kavuşarak sunucu olan Kadir Ezildi, evlilik hazırlıklarına başladı. TLC'de yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla tanınan ve izleyiciler tarafından çok sevilen Kadir Ezildi, hem sosyal medya fenomeni oldu hem de sunuculuk kariyerine adım attı.

Ezildi, "Temizlik Benim İşim" programı ile sunuculuğa başladı ve sonrasında "En Hamarat Benim" ile ekranlarda boy gösterdi. Başarılı sunucu, sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeli bir haber vererek, "Çarşı Çarşı Gezmeler Başladı" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü sunucunun sevgilisi Gamze Türkmen ile dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Gamze Türkmen, "Canlar Cananı Muhammed" ilahisini söyleyerek tanınan Fırat Türkmen'in kardeşi.

Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile bugün nişanlanarak, evlilik yolunda önemli bir adım atıyor. Çiftin mutlu haberi, hayranları ve takipçileri arasında büyük sevinçle karşılandı.


 

İşte fenomen sunucu Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı sevgilisi!

Benzer Haberler
13 milyon emeklinin beklediği karar 14:05'de açıklandı! 6-7-8 TEMMUZ tarihinde 7000 TL ödeme! 13 milyon emeklinin beklediği karar 14:05'de açıklandı! 6-7-8 TEMMUZ tarihinde 7000 TL ödeme!
SSK ve Bağkur emeklisine müjdeler geldi! Emekli maaşlarını alanlar 18000 TL ödeme alacaklar! SSK ve Bağkur emeklisine müjdeler geldi! Emekli maaşlarını alanlar 18000 TL ödeme alacaklar!
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. Taksit Ödemeleri Başladı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. Taksit Ödemeleri Başladı
Sekiz bin TL ödeme onaylandı! Denizbank hesabı olanlara ödenecek! Sekiz bin TL ödeme onaylandı! Denizbank hesabı olanlara ödenecek!
BANKAMATİK kartı olanların IBAN numarasına yatacak tutar belli oldu: 4 gün içinde 32.000 TL ödeme! BANKAMATİK kartı olanların IBAN numarasına yatacak tutar belli oldu: 4 gün içinde 32.000 TL ödeme!
Akşam açıklanan yeni EMEKLİ haberi geldi, CUMHURBAŞKANI duyurdu, 10 gün içinde 10 bin TL ödeme! Akşam açıklanan yeni EMEKLİ haberi geldi, CUMHURBAŞKANI duyurdu, 10 gün içinde 10 bin TL ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme
  • 03-07-2024 12:21

Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme

Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin Bodrum Tatili
  • 01-07-2024 16:46

Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin Bodrum Tatili

Deren Talu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor
  • 04-07-2024 12:26

Deren Talu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor

Meriç Aral, Bodrum Ortakent’te sezon yorgunluğunu attı
  • 01-07-2024 12:08

Meriç Aral, Bodrum Ortakent’te sezon yorgunluğunu attı

Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı
  • 05-07-2024 10:05

Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı