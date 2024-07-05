Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı

Temizlik sevdası sayesinde büyük bir üne kavuşarak sunucu olan Kadir Ezildi, evlilik hazırlıklarına başladı. TLC'de yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla tanınan ve izleyiciler tarafından çok sevilen Kadir Ezildi, hem sosyal medya fenomeni oldu hem de sunuculuk kariyerine adım attı.

Ezildi, "Temizlik Benim İşim" programı ile sunuculuğa başladı ve sonrasında "En Hamarat Benim" ile ekranlarda boy gösterdi. Başarılı sunucu, sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeli bir haber vererek, "Çarşı Çarşı Gezmeler Başladı" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü sunucunun sevgilisi Gamze Türkmen ile dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Gamze Türkmen, "Canlar Cananı Muhammed" ilahisini söyleyerek tanınan Fırat Türkmen'in kardeşi.

Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile bugün nişanlanarak, evlilik yolunda önemli bir adım atıyor. Çiftin mutlu haberi, hayranları ve takipçileri arasında büyük sevinçle karşılandı.







İşte fenomen sunucu Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı sevgilisi!

