Kadir Ezildi, babasına sert çıktı: "O benim için ölmüştür"

Ünlü sunucu Kadir Ezildi, yıllar önce ailesini terk eden babası Mehmet Ezildi hakkında ilk kez konuştu. Babasının bir süredir sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan Kadir Ezildi, babasının adını anmak istemediğini belirterek sert ifadeler kullandı.

Kadir Ezildi, programının fragmanında kendisine yöneltilen "Kadir, senin baban çıktı bir ara ortaya, o ne alaka?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim de hoşuma gitmedi, gereksizdi. Adını da hiçbir yerde anmıyorum, telaffuz etmiyorum. O da benim adımı anmasın; benim için ölmüştür."

Ezildi, babasının ailesini terk ederken kendisine "Beni öldü bilin" dediğini de açıkladı. O dönemde ekonomik zorluklar içinde büyüdüğünü anlatan Ezildi, "O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün 500.000 lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak kazandım. Ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, koli taşıdım. Yoklukta benimle olmayan, varlıkta da beni aramasın, istemiyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Mehmet Ezildi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, oğluna zarar vermemek adına sessiz kaldığını belirterek kendisine yönelik hakaret içerikli mesajlar hakkında yasal işlem başlattığını duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından Kadir Ezildi'nin verdiği sert yanıt, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.