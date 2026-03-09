Kadir Ezildi Baba Oluyor! Gamze Ezildi Müjdeli Haberi Pastayla Duyurdu.

Ekranların en titiz ismi, ‘En Hamarat Benim’ programının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, hayatının en heyecanlı "temiz sayfasını" açıyor. Geçtiğimiz yıl görkemli törenlerle dünyaevine girdiği eşi Gamze Ezildi ile mutlu evliliğini sürdüren ünlü fenomenden beklenen bebek haberi geldi.

Pastalı ve Duygusal Paylaşım

Sosyal medya hesabından paylaştığı yaratıcı bir videoyla müjdeyi veren Kadir Ezildi, takipçilerini sevince boğdu. Videoda; üzerinde kendisinin, eşinin ve minik bir bebek figürünün bulunduğu özel tasarım bir pastayı üfleyen çift, anne-baba olacaklarını ilan etti.

Tebrik Yağmuru: Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken; takipçileri "En hamarat baba geliyor", "Temizlik sırası şimdi bebek odasında" şeklinde esprili ve sevgi dolu yorumlar yaptı.

Paradan Kaçınmamıştı: Erzurum’dan İstanbul’a Düğün

Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl gerçekleşen evlilik sürecinde eşi Gamze Ezildi için yaptığı jestlerle çok konuşulmuştu. Hem Erzurum’da hem de İstanbul’da düzenlenen geleneksel ve görkemli törenler, günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Şimdi ise bu mutlu tabloya ailenin en küçük üyesi dahil olmaya hazırlanıyor.