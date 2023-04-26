Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri çıktı!

İddiaya göre Kadir Doğulu, Alaçatı’da genç bir kadınla samimi dans ederken görüntülendi. Doğulu her röportajında 7 yıllık eşi Neslihan Atagül’e olan aşkını dile getiriyor.



Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.



İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.



İşte o görüntüler:



