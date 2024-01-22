Kadir Doğulu, Miami'ye gidiyor! İşte sebebi...

Kadir Doğulu, Türk dizilerinin Latin ülkelerindeki yayınlarının 10. yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek Türk Drama Gala gecesinde onur konuğu olarak yer alacak. Hem oyunculuğu hem de yapımcılığıyla dikkat çeken Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile birlikte Miami Beach’te gerçekleşecek bu özel geceye katılacak.

Amerika'da 10 gün boyunca kalacak olan Kadir Doğulu, Gecenin Ucunda dizisindeki başrol performansı ve yapımcılığıyla adından söz ettirmişti. Miami'deki ziyaretinde, planlanmış yapım toplantılarını gerçekleştirecek olan ünlü oyuncu, aynı zamanda gelen senaryo tekliflerini değerlendirme sürecini sürdürecek.