Kadir Doğulu, Miami'ye gidiyor! İşte sebebi...

Eşi Kadir Doğulu'nun da Miami'de düzenlenecek olan Türk Drama Gala gecesine katılacağı, Neslihan Atagül'ün katılımından sonra ortaya çıktı.

Kadir Doğulu, Miami'ye gidiyor! İşte sebebi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 15:31

Kadir Doğulu, Türk dizilerinin Latin ülkelerindeki yayınlarının 10. yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek Türk Drama Gala gecesinde onur konuğu olarak yer alacak. Hem oyunculuğu hem de yapımcılığıyla dikkat çeken Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile birlikte Miami Beach’te gerçekleşecek bu özel geceye katılacak.

Amerika'da 10 gün boyunca kalacak olan Kadir Doğulu, Gecenin Ucunda dizisindeki başrol performansı ve yapımcılığıyla adından söz ettirmişti. Miami'deki ziyaretinde, planlanmış yapım toplantılarını gerçekleştirecek olan ünlü oyuncu, aynı zamanda gelen senaryo tekliflerini değerlendirme sürecini sürdürecek.

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