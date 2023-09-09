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Kadınlara Ömür Boyu Destek! Şartsız Şurtsuz 1000 TL IBAN'a Ödendi

Aile Bakanlığı tarafından kadınlara sunulan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kapsamda 1000 TL yeni destek ödemeleri başlamış bulunuyor

Kadınlara Ömür Boyu Destek! Şartsız Şurtsuz 1000 TL IBAN'a Ödendi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 13:02

Dar gelirli vatandaşa devlet ihtiyaca göre şekillenen destek ödemeleri sağlıyor. Özellikle  kadınlara sunulan destek ödemeleri sayısı bir hayli fazla. Kadınların yalnız hayat mücadelesine destek vermek, refah ortamlarını sağlamak ve temel ihtiyaçların karşılanması bir çok destek ödemesi sunulmakta. Bunlarda biri de geçtiğimiz sene 500 TL olarak ödenen ve yılbaşından sonra 1000 TL'ye çıkartılan kadın destek programı olarak bilinmekte. Ve kadına 1.000 TL destek ödemesinden belirli şartları taşıyan kadınlar faydalanmakta. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşinden ayrılmış eşi vefat etmiş yani dul kalmış olan kadınlara sosyal yardım ödemesi başlattı. Kendi ikamet adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvuru yapılmak Kaidesi ile Yukarıdaki şartları Taşıyan kadınlara 1000 TL yardım başvurusu yapılması planlanıyor. Başvuru sırasında Sadece kimlik kartı yeterli oluyor.

Ev hanımlarına sunulan destek ödemeleri gün gün kalem sayısı artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte birçok belediye de ev hanımlarına destek ödemesi yaptığını açıklamış bulunuyor. Devletin sağladığı 1000 TL destek ödemesini alabilmek için ise kaymakamlıkların haricinde e-devlet Platformu üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Hem çalışmayan kadınlara sunulan destek ödemeleri hem de dul kalmış kadınlara sunulan destek ödemeleri farklı iki maaş olarak ödeniyor. İlki dul maaşı olarak bilinen ölen sigortalının ya da emeklinin Geride kalan hak sahiplerine bağlanan maaş olarak bilinirken diğeri de geliri çok az olan ve 65 yaşın üzerindeki kadınlara sağlanan yaşlılık aylığı olarak bilinmektedir

öte yandan muhtaçlık aylığı olarak bilinen 1000 TL destek ödemesi kapsamında başvuru sayısı yüzbinler olarak ifade ediliyor. Desteği alabilmek için ise hanede yaşayan bireylerin sosyal güvencelerinin olmaması ve kişi başına düşen Aylık gelirinin 2000 TL'yi aşmaması gerekiyor bu şart ile 2 ayda bir bin TL olarak destek ödemesi yapılıyor

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