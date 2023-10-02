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Kadına Dev Hizmet Başvurular Bitti Bitiyor Her Kadın 2.000 TL'yi Hak Ediyor

Devlet kadınlara verdiği önemi, sağladığı destekler ile ispatlamaktadır. Kadınlara özel çok fazla sayıda destek ödemesi bulunmaktadır.

Kadına Dev Hizmet Başvurular Bitti Bitiyor Her Kadın 2.000 TL'yi Hak Ediyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 20:25

Devlet kadınlara verdiği önemi, sağladığı destekler ile ispatlamaktadır. Özellikle de ihtiyaç sahibi olan ve eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş kadınlara devlet daha fazla önem vermekte ve farklı kalemlerde destek ödemesi sunmaktadır. Bu kapsamda başvurulmasının hemen akabinde kadınlara 2.000 TL destek ödemesi PTT üzerinden anında yapılacaktır. 

Hayatını tek başına sürdüren ve sürdürmek zorunda kalan eşi vefat etmiş ya da Eşinden Ayrılan kadınlar ekonomik zorluk çeken kesim arasında yer almaktadır. Kendi geliri olmayan, eşinin maaşı ile hayatını idame ettiren kadınlara; eşinin vefat etmesi durumunda devlet tarafından destek ödemesi sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan yeni destek programında, eşi hayatını kaybetmiş olan kadınlara 2000 TL destek ödemesi yapılacağı belirtilmiştir. Başlatılan program Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

KADINLARA 2000 TL DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

Kadınlara 2000 TL destek ödemesi eşini kaybetmiş olan kadınların sosyal güvenliğini sağlamak ve özel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla verilmektedir. ₺2.000 destek ödemesinden faydalanmak isteyen kadınların bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında eşinin vefat ettiğinin nüfus kayıtlarında belgeli olması gerekmekte iken başka biriyle herhangi bir şekilde birlikteliğinin olmaması yani resmi ya da dini nikahının bulunmaması gerekmektedir.

Öte yandan ihtiyaç sahibi olduğu  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ispat edilmesi ve SSK kapsamında herhangi bir sigortaya bağlı olmaması da gerekmektedir. Kadınlar kendilerine sağlanan 2000 TL destekten faydalanmak için bağlı bulundukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına bizzat ibrazı zorunludur. Bakanlık tarafından Talep edilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bulunan Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilen başvurunun onay alması durumunda 2 ayda bir 2.000 TL tutarında ödeme yapılmaktadır. Hak sahibi kadınlar ödemelerini PTT üzerinden alabilmektedir.

Eşi vefat eden kadının Hayat koşulları zorluğu karşısında ezilmemesi adına bu destek ödemesi sağlanmaktadır. Kadınların bu destek programından faydalanmak için başvuru sürecini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvuru yapması sonrasında takip etmesi gerekmektedir. Bu sayede devlet tarafından sunulan Bu imkandan faydalanabilir ve refah ortamını arttırabilir.

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