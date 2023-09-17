Kadıköy'de gol düellosu! Fenerbahçe Zirveyi devraldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı ve bir maç eksiğiyle Galatasaray'a kaptırdığı zirve koltuğunu geri aldı. Antalyaspor ise ligdeki beşinci maçından da galibiyet alamadan ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Edin Dzeko, 56. dakikada İrfan Can Kahveci ve 80. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 31. ve 64. dakikalarda Adam Buksa kaydetti.

Ligdeki dördüncü maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 12'ye yükseltti ve liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise beşinci maçından da galibiyet alamadan ayrıldı.

İLK GOL ANTALYASPOR'DAN

Antalyaspor maçta öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Sander van de Streek'in ara pasında savunma arkasına sarkan Adam Buksa rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe ilk yarının uzatma dakikalarında eşitliği sağladı. Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortayı ön direğe yakın bir noktada Serdar Aziz karşıladı ve yükselip topu arka direğe ortaladı. Arka direkte Edin Dzeko iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi.

İKİNCİ YARI GOLLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Fenerbahçe ikinci yarıda öne geçti. Edin Dzeko hızlı paslaşmaların ardından sağ kanatta topla buluştu ve arka direğe doğru bir orta gönderdi. Arka direkte bulunan İrfan Can Kahveci iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı.

Antalyaspor maçta bir kez daha eşitliği sağladı. Sagiv Yehezkel'in ceza sahası içinden çektiği şut Becao'dan sekip Adam Buksa'nın önüne düştü. Adam Buksa'nın sol çaprazdan sert şutu kalecinin sağından ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu.

SON SÖZÜ SZYMANSKI SÖYLEDİ

Fenerbahçe maçın son bölümünde öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sebastian Szymanski şık bir vuruşla kalecinin sağından ağları buldu ve Fenerbahçe maçta yeniden 3-2 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi.