Kadıköy Boğası’ndan Bülent Ersoy’a Olay Hitap! Ortalık Karıştı

Kadıköy Boğası ile Bülent Ersoy’un Kaos Show’daki sohbeti kahkahaya boğdu. “Cengiz Abla” hitabıyla başlayan diyalog, düğün daveti ve şarkı isteğiyle olay oldu.

Kadıköy Boğası’ndan Bülent Ersoy’a Olay Hitap! Ortalık Karıştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 20:46

Kadıköy Boğası ile Bülent Ersoy aynı programda buluşunca ortaya birbirinden renkli anlar çıktı. Kaos Show’da bir araya gelen ikilinin sohbeti kısa sürede dikkat çekti. Özellikle Kadıköy Boğası’nın Bülent Ersoy’a yaptığı hitap ve Ersoy’un verdiği cevap stüdyoda kahkahalara neden oldu.

“Cengiz Abla” Deyince Ortalık Karıştı

Program sırasında Bülent Ersoy’a seslenen Kadıköy Boğası “Cengiz Abla!” deyiverdi. Bu beklenmedik hitap karşısında Bülent Ersoy da sessiz kalmadı.

Ünlü sanatçı “Cengiz Abla mı? Bu daha eskilere gitse kim bilir ne olacak?” diyerek esprili bir karşılık verdi. İkilinin arasındaki bu kısa diyalog programın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Ersoy’u Düğününe Davet Etti

Sohbet ilerledikçe konu bu kez Kadıköy Boğası’nın özel hayatına geldi. Nişanlısı Rabia’dan bahseden Boğası Bülent Ersoy’u düğününe davet edeceğini söyledi.

“Rabia benim nişanlım. Sizi düğünüme çağıracağım” diyen Kadıköy Boğası’nın bu davetine Ersoy’un cevabı ise yine kendine has oldu. Ünlü sanatçı “Ne faydası var bana?” diyerek karşılık verdi.

Düğünde Söyleyeceği Şarkıyı Bile Seçti

Ancak Kadıköy Boğası davet konusunda oldukça kararlıydı. Bununla da yetinmeyip Bülent Ersoy’dan düğününde şarkı söylemesini istedi.

Üstelik hangi şarkıyı istediğini de şimdiden belirledi. Kadıköy Boğası,Ersoy’a “Düğünümde ‘Diva Bebeğim’ şarkısını söyleyeceksiniz” dedi.

Böylece sıradan bir program sohbeti düğün davetine ve şarkı isteğine kadar uzandı. Bülent Ersoy’un vereceği cevap kadar düğünde gerçekten sahne alıp almayacağı da şimdiden merak konusu oldu.

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