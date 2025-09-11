Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti

Yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, Show TV ekranlarından yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan iddialı yapım “Kadife Kelepçe” dizisinin okuma provası gerçekleşti.

Yayın Tarihi : 11-09-2025 17:00

Senaryosunu Emre ÖzdürHazar Koziceİdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yürüttüğü dizinin,  başrol oyuncuları Seda BakanUğur GüneşAhsen EroğluEmre BeyŞebnem Bozoklu, Celil Nalçakan , Devrim Yakut ve Menderes Samancılar okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

Yıldız oyuncu kadrosunu buluşturan Kadife Kelepçe dizisinin konusu ise şöyle ; Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu)  başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır. Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan)her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

Çok yakında Show TV ekranından izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kadife Kelepçe’nin kadrosunda ayrıca AlyaYeliz KorkmazBurcu KirmanYağmur ÖzbasmacıDeniz AltanToprak KahramanAlper KutFurkan Murat UğurFerzan HekimoğluAslıhan ÇelikKerim İlhanTaylan GüldereSelçuk BorakEnes BayArzu OruçEfe Altunbaş  gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

