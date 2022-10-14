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Gecce Magazin Haberleri

'Kaderimin Oyunu' PRODU Ödülleri’nde 3 kategoride finalde!

Star’ın sevilen dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, PRODU Ödülleri’nde “En iyi Melodrama” kategorisine aday olarak gösterildi.

'Kaderimin Oyunu' PRODU Ödülleri’nde 3 kategoride finalde!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-10-2022 17:55

9 – 10 Kasım 2022 tarihlerinde açıklanacak PRODU Ödülleri’nde Kaderimin Oyunu dizisinin başrolleri Öykü Karayel ve Akın Akınözü ise “En iyi Kadın Oyuncu” ve “En iyi Erkek Oyuncu” kategorilerinde finale kaldı.

Dizinin oyuncu kadrosunda ; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru , Kaan Çakır, Iraz Akçam , Yıldırım Özcan, Yeşim Gül ,Onur Bilge , Ayça Koptur , Esengül Aypek gibi isimler yer aldı.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturdu. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldı. ‘Kaderimin Oyunu’, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını anlatmıştı.

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