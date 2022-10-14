'Kaderimin Oyunu' PRODU Ödülleri’nde 3 kategoride finalde!

9 – 10 Kasım 2022 tarihlerinde açıklanacak PRODU Ödülleri’nde Kaderimin Oyunu dizisinin başrolleri Öykü Karayel ve Akın Akınözü ise “En iyi Kadın Oyuncu” ve “En iyi Erkek Oyuncu” kategorilerinde finale kaldı.

Dizinin oyuncu kadrosunda ; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru , Kaan Çakır, Iraz Akçam , Yıldırım Özcan, Yeşim Gül ,Onur Bilge , Ayça Koptur , Esengül Aypek gibi isimler yer aldı.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturdu. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldı. ‘Kaderimin Oyunu’, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını anlatmıştı.