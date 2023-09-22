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Kader Bağları'nın Yeni Tanıtımı Yayınlandı!

İlk bölümüyle 30 Eylül’de FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan ve heyecanla beklenen yeni dizi Kader Bağları'ndan çok konuşulacak bir tanıtım yayınlandı. Karadağ manzarasıyla Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın göründüğü fragman kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Kader Bağları'nın Yeni Tanıtımı Yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-09-2023 12:33

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği Kader Bağları, yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Kerem ve Sevda'nın aşk ve mücadele sınavını konu alıyor. “Aşk Kaderi Yenmektir.” mottosuyla yola çıkan dizinin başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu paylaşırken ayrıca dizide Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti ,Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Benal Tairi’nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Sema Ali Erol kaleme alıyor.

“Kader Bağları” 30 Eylül Cumartesi ve her cumartesi saat 20.00’de FOX’ta!

 

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