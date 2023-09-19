Kader Bağları'nın yayın tarihi belli oldu!

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği Kader Bağları, yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Kerem (Serkan Çayoğlu) ve Sevda'nın (Ayça Ayşin Turan) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

“Aşk Kaderi Yenmektir.” mottosuyla yola çıkan dizide ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti, Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Benal Tairi’nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Sema Ali Erol kaleme alıyor.

“Kader Bağları” 30 Eylül Cumartesi ve her cumartesi saat 20.00’de FOX’ta!