Kader Bağları'nın oyuncuları ilk bölümü beraber izledi

Cumartesi akşamı ekran yolcuğuna başlayan ve izleyicilerden tam not alan Kader Bağları, gece boyunca sosyal medyanın da gündemindeydi. Sevda ve Kerem’in Kotor sahnelerinin çok konuşulduğu sosyal medyada, “insan bir günde hiç tanımadığı birisine aşık olur mu?” sorusu çok tartışıldı.

Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayaoğlu’nu başrollerinde bir araya getiren dizi, yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor. Dizide Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan’a Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti, Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Benal Tairi’nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Sema Ali Erol kaleme alıyor.

‘Kader Bağları’ her cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.