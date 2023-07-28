Kader Bağları'nın okuma provası gerçekleşti!

Yönetmen Benal Tairi, Senarist Sema Ali Erol , oyuncular ve ekibin buluştuğu provalarda keyifli dakikalar yaşandı.

AŞK KADERİ YENMEKTİR

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu’nun paylaştığı dizi, yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

“Aşk Kaderi Yenmektir.” mottosuyla yola çıkılan dizide ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti ,Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Kader Bağları, yakında FOX’ta.