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Kader Bağları'nın İlk Tanıtımı Yayınlandı

FOX’un merakla beklenen yeni dizisi Kader Bağları’nın ilk tanıtımı yayınlandı. Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan’ın görüldüğü tanıtım, sosyal medyada kısa süre içinde yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.

Kader Bağları'nın İlk Tanıtımı Yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-09-2023 12:00

 

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği Kader Bağları; yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

“Aşk Kaderi Yenmektir” mottosuyla yola çıkılan dizide ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti ,Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Benal Tairi’nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Sema Ali Erol kaleme alıyor.

Kader Bağları, yakında FOX’ta.

 

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