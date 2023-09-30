Kader Bağları'ndan özel kareler...

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alan dizide Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti, Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Benal Tairi’nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Sema Ali Erol kaleme alıyor.

Heyecanla beklenen ‘Kader Bağları’ 30 Eylül Cumartesi ve her cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.