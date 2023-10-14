"Kader Bağları" dizisiyle ilgili flaş gelişme

FOX kanalında cumartesi akşamları yayınlanan "Kader Bağları" dizisinde önemli bir değişiklik meydana geldi. Dizi, Sema Ali Erol tarafından yazıldı ve İnci Gündoğdu ile İsmail Gündoğdu tarafından yapımcılığı üstlenildi. Dizinin yönetmeni ise Benal Tairi'ydi.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı bu dizinin yeni yönetmeni Ersoy Güler olarak değiştirildi. Daha önce Süreç Film'in birçok uzun soluklu dizisine imza atan Güler, dizinin 5. bölümünden itibaren yönetmenlik görevini üstlenecek. "Kader Bağları" dizisinde ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti, Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün ve Müşerref Göksever gibi önemli oyuncular yer alıyor.