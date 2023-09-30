Kader Bağları dizisinin çekildiği Ildırı köyü adeta saklı cennet

Ildırı Köyü: Ege'nin sakin cenneti ve dizi seti. Ege'nin sakin köşelerinden biri olan Çeşme'ye bağlı Ildırı Köyü, hala korunan doğal dokusuyla ziyaretçilerine huzur dolu bir deneyim sunuyor. Hem tarihi güzellikleri hem de doğal dokusuyla adından söz ettiriyor. Ünlü şair Homer, burayı "Güneşin en güzel battığı yer" olarak nitelendirmiş. Öyle ki Çeşme'nin her bir köyü, ayrı bir güzellik barındırıyor.

Ildırı'nın Güzellikleri

Ege'nin bu sakin köyü, yol boyunca sizi zeytin ağaçlarıyla karşılıyor. Köy sakinleri ise misafirperverliğiyle tanınıyor. Köye girişte kadın girişimciler tarafından kurulmuş olan tezgâhlarda birçok çeşit reçel bulabilirsiniz. Ancak Ildırı'yı özel kılan, balıkçılıkla geçinen sakin bir köy olmasıdır. Burada taze tutulan balıkların tadına bakmadan dönmek olmaz.

Lezzetli Yemekler ve Eşsiz Manzara

Köydeki restoranlar, taze balık ve mezeleriyle ünlüdür. Özellikle Rum evlerinin restoran olarak hizmet verdiği bu köyde, taze hazırlanan mezelerin tadına bakabilir, deniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.

Ildır'ın Tarihi Zenginliği

Çeşme Ildır, antik çağlarda Erythrai olarak biliniyordu. Bu isim, Yunanca'da kırmızı anlamına gelen "Erythros"tan gelmektedir. Bölgede yapılan kazılarda, bu topraklarda yerleşimin İlk Tunç Çağı'ndan beri devam ettiği ortaya çıkmıştır.

Antik kent, köyün içerisinde ziyaretçilere açıktır. Burada tarihin derinliklerine doğru bir yolculuk yapabilirsiniz.

Ildır'da Konaklama

Ildır'da, deniz manzaralı butik otellerde konaklama fırsatını kaçırmamanızı öneririz. Hem uygun fiyatları hem de huzurlu atmosferiyle Çeşme ve Alaçatı'nın gürültüsünden uzakta bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ildır'a ne zaman gidilir? Yaz ve bahar ayları idealdir. Balık tutmak için her mevsim uygundur.

Nerede kalınır? Butik oteller ve pansiyonlar mevcuttur. Herakles Butik Otel ve Çağla Butik Otel önerilenler arasındadır.

Ildır'da tatil ucuz mu? Diğer sahil beldelerine göre daha ekonomik bir tatil fırsatı sunar.

Kahvaltı nerede yapılır? Deniz kenarındaki kafelerde ve restoranlarda köy kahvaltısının tadını çıkarabilirsiniz.

Denize nerede girilir? Ildır'da kumsal bulunmamakla birlikte kayalık sahil şeridinde denize girebilir, aynı zamanda Ilıca plajını da tercih edebilirsiniz.

Ildır, Ege'nin saklı kalmış cennetlerinden biri olarak, sakin ve huzurlu bir tatil arayışındakilere kapılarını sonuna kadar açıyor.