Kader Bağları dizisi reyting sonuçları nasıl geldi?

30 Eylül 2023'te ekranlara gelen programların reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu, özellikle FOX TV'nin yeni dizisi "Kader Bağları"nın ilk bölümü için. İşte o günün reyting sonuçları...

Total Reyting Sonuçları:

Gönül Dağı (TRT 1) Kardeşlerim (atv) Gönül Dağı Özet (TRT 1)

FOX TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kader Bağları, Total kategorisinde 8. sıradaki yerini aldı.

AB Reyting Sonuçları:

Gönül Dağı (TRT 1) MasterChef Türkiye All Star (TV8) Kardeşlerim (atv)

Bu kategoride "Kader Bağları" 7. sırayı elde etti.

ABC Reyting Sonuçları: "Kader Bağları" ABC kategorisinde de 7. sırayı korudu.

FOX TV'nin yeni dizisi Kader Bağları'nın ilk bölümü, reyting sonuçlarına göre izleyiciden büyük ilgi görmüş gibi görünmüyor. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. İlerleyen haftalarda reyting sıralamalarında yukarılara tırmanıp tırmanamayacağını göreceğiz.