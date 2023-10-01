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Kader Bağları dizisi reyting sonuçları nasıl geldi?

Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Kader Bağları 1. bölüm reyting sonuçları ortaya çıktı. FOX TV'nin yeni dizisi Kader Bağları ilk bölüm dizi reyting başarısı nasıl?

Kader Bağları dizisi reyting sonuçları nasıl geldi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-10-2023 15:52

30 Eylül 2023'te ekranlara gelen programların reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu, özellikle FOX TV'nin yeni dizisi "Kader Bağları"nın ilk bölümü için. İşte o günün reyting sonuçları...

Total Reyting Sonuçları:

  1. Gönül Dağı (TRT 1)
  2. Kardeşlerim (atv)
  3. Gönül Dağı Özet (TRT 1)

FOX TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kader Bağları, Total kategorisinde 8. sıradaki yerini aldı.

AB Reyting Sonuçları:

  1. Gönül Dağı (TRT 1)
  2. MasterChef Türkiye All Star (TV8)
  3. Kardeşlerim (atv)

Bu kategoride "Kader Bağları" 7. sırayı elde etti.

ABC Reyting Sonuçları: "Kader Bağları" ABC kategorisinde de 7. sırayı korudu.

FOX TV'nin yeni dizisi Kader Bağları'nın ilk bölümü, reyting sonuçlarına göre izleyiciden büyük ilgi görmüş gibi görünmüyor. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. İlerleyen haftalarda reyting sıralamalarında yukarılara tırmanıp tırmanamayacağını göreceğiz.

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