Advert

Kader Bağları dizisi nerede çekiliyor? Kader Bağları uyarlama mı, hikayesi gerçek mi?

Fox TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kader Bağları, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 30 Ağustos'ta izleyicilerle buluşuyor. Peki Kader Bağları dizisi nerede çekiliyor? Kader Bağları uyarlama mı, hikayesi gerçek mi?

Kader Bağları dizisi nerede çekiliyor? Kader Bağları uyarlama mı, hikayesi gerçek mi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-09-2023 20:14

Fox TV'nin yepyeni dizisi Kader Bağları izleyicilerle buluşuyor. Fox TV'nin yenilikçi dizisi: Kader Bağları Fox TV ekranlarında izleyicilere yeni bir dizi sunuluyor: Kader Bağları. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği dizi, etkileyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla çoktan ilgi odağı oldu. Dizinin prodüksiyonunu Süreç Film gerçekleştiriyor. Dizinin yönetmenliğini Benal Tairi yaparken, senaryo Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül ve Redife Zerener gibi usta kalemler tarafından hayata geçiriliyor.

Kader Bağları'nın İlk Bölümü

Bu beklenen dizi, 30 Ağustos Cumartesi akşamı izleyiciyle ilk kez tanışacak. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği Kader Bağları, Sevda ve Kerem isimli karakterlerin yaşadığı aşk ve zorlukları konu alıyor. Fakat izleyicinin aklında bir soru var: Kader Bağları'nın çekim yerleri neresi ve bu dizi gerçek bir hikayeden mi esinleniyor?

Kader Bağları Dizinin Hikayesi

Kerem ve Sevda'nın hayatları, Karadağ'da geçirdikleri özel bir günle değişir. Bu iki genç, bir sene sonrasında yeniden buluşma sözü vererek ayrılırlar.

Kerem, Osmanlı'dan gelen zengin ve soylu bir ailenin genç üyesidir. Oysa Sevda, balıkçı bir annenin enerjik kızıdır.

Kerem'in ailesinde ondan büyük beklentiler vardır. Sevda ise annesi ve kardeşiyle birlikte sade bir hayat sürer.

Bu iki genç için yeniden bir araya gelmek zordur. Peki, aşkları bu zorlukları aşabilecek mi?

Kader Bağları Dizisi Oyuncuları

  • Sevda Güneş: Ayça Ayşin Turan
  • Kerem Sipahioğlu: Serkan Çayıroğlu
  • Nüzhet Sipahioğlu: Arzu Gamze Kılınç
  • Vedat Sipahioğlu: Alptekin Serdengeçti
  • Aliye Sipahioğlu: Nazlı Bulum
  • Rana Hanoğlu: Sanem Babi
  • Savaş Tanyürek: Mehmet Aykaç
  • Fevziye Sipahioğlu: Zeynep Köse
  • Selim Karagöz: Tolga İskit
  • Perihan Korkmaz: Betül Çobanoğlu

Kader Bağları nerede çekiliyor?

Dizi, ilk bölümlerinde İzmir'in Çeşme bölgesinin Ildır semtinde kameralar karşısına geçti. Fakat ilerleyen zamanlarda İstanbul'da çekimler devam edecek.

Kader Bağları Gerçek Hikaye Mi?

Kader Bağları'nın gerçek bir hikayeden alınma olup olmadığına dair kesin bir bilgi şu an için paylaşılmamıştır.

Benzer Haberler
Metabolizmayı Canlandıran İçecekler: Sağlıklı Yaşam Tarzı ile Hızlı Metabolizma Metabolizmayı Canlandıran İçecekler: Sağlıklı Yaşam Tarzı ile Hızlı Metabolizma
Beslenmesine dikkat etmesi gereken Artrit hastalarının uzak durması gereken besinler Beslenmesine dikkat etmesi gereken Artrit hastalarının uzak durması gereken besinler
Zeytin Çekirdeği: Sabah Kahvaltılarının Bilinmeyen Kahramanı Zeytin Çekirdeği: Sabah Kahvaltılarının Bilinmeyen Kahramanı
"Ya Çok Seversen" Dizisi Neden Final Yaptı?
Demet Akbağ, Demet Akbağ, "Sandık Kokusu" Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor
Tam mevsimi olan o balığı tüketenler kış boyu hastalık yüzü görmüyor Tam mevsimi olan o balığı tüketenler kış boyu hastalık yüzü görmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
  • 27-09-2023 21:22

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!
  • 27-09-2023 11:06

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı
  • 25-09-2023 14:43

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı

Yıllar önce söylediği Mavi Boncuk Şarkısını +18 Olarak Paylaşınca TİKTOK Yıkıldı
  • 25-09-2023 12:33

Yıllar önce söylediği Mavi Boncuk Şarkısını +18 Olarak Paylaşınca TİKTOK Yıkıldı