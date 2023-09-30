Kader Bağları dizisi nerede çekiliyor? Kader Bağları uyarlama mı, hikayesi gerçek mi?

Fox TV'nin yepyeni dizisi Kader Bağları izleyicilerle buluşuyor. Fox TV'nin yenilikçi dizisi: Kader Bağları Fox TV ekranlarında izleyicilere yeni bir dizi sunuluyor: Kader Bağları. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği dizi, etkileyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla çoktan ilgi odağı oldu. Dizinin prodüksiyonunu Süreç Film gerçekleştiriyor. Dizinin yönetmenliğini Benal Tairi yaparken, senaryo Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül ve Redife Zerener gibi usta kalemler tarafından hayata geçiriliyor.

Kader Bağları'nın İlk Bölümü

Bu beklenen dizi, 30 Ağustos Cumartesi akşamı izleyiciyle ilk kez tanışacak. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği Kader Bağları, Sevda ve Kerem isimli karakterlerin yaşadığı aşk ve zorlukları konu alıyor. Fakat izleyicinin aklında bir soru var: Kader Bağları'nın çekim yerleri neresi ve bu dizi gerçek bir hikayeden mi esinleniyor?

Kader Bağları Dizinin Hikayesi

Kerem ve Sevda'nın hayatları, Karadağ'da geçirdikleri özel bir günle değişir. Bu iki genç, bir sene sonrasında yeniden buluşma sözü vererek ayrılırlar.

Kerem, Osmanlı'dan gelen zengin ve soylu bir ailenin genç üyesidir. Oysa Sevda, balıkçı bir annenin enerjik kızıdır.

Kerem'in ailesinde ondan büyük beklentiler vardır. Sevda ise annesi ve kardeşiyle birlikte sade bir hayat sürer.

Bu iki genç için yeniden bir araya gelmek zordur. Peki, aşkları bu zorlukları aşabilecek mi?

Kader Bağları Dizisi Oyuncuları

Sevda Güneş : Ayça Ayşin Turan

: Ayça Ayşin Turan Kerem Sipahioğlu : Serkan Çayıroğlu

: Serkan Çayıroğlu Nüzhet Sipahioğlu : Arzu Gamze Kılınç

: Arzu Gamze Kılınç Vedat Sipahioğlu : Alptekin Serdengeçti

: Alptekin Serdengeçti Aliye Sipahioğlu : Nazlı Bulum

: Nazlı Bulum Rana Hanoğlu : Sanem Babi

: Sanem Babi Savaş Tanyürek : Mehmet Aykaç

: Mehmet Aykaç Fevziye Sipahioğlu : Zeynep Köse

: Zeynep Köse Selim Karagöz : Tolga İskit

: Tolga İskit Perihan Korkmaz: Betül Çobanoğlu

Kader Bağları nerede çekiliyor?

Dizi, ilk bölümlerinde İzmir'in Çeşme bölgesinin Ildır semtinde kameralar karşısına geçti. Fakat ilerleyen zamanlarda İstanbul'da çekimler devam edecek.

Kader Bağları Gerçek Hikaye Mi?

Kader Bağları'nın gerçek bir hikayeden alınma olup olmadığına dair kesin bir bilgi şu an için paylaşılmamıştır.