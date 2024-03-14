Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu, ABD sokaklarında görüntülendi! Tepki yağıyor...

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'un 57. sokak 6. avenue köşesinde gülerken görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu ve Eylem Tok'a şiddetli tepkiler yağdı.

Cihantimur'un ölümüyle ilgili olarak hala yargı süreci devam ederken, Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un New York'ta görüntülenmeleri kamuoyunda büyük şok ve öfkeye yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, ikilinin gülüşmeleri ve rahat tavırları, ölen Oğuz Murat Aci'nin ailesi ve toplumda büyük bir tepkiye neden oldu.



