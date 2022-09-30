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Gecce Magazin Haberleri

Kaan Yıldırım ile Özge Gürel'i buluşturan 'Sipahi' sete çıkıyor!

SHOW TV’nin yeni projesi, yapımını CNP FİLM’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat’ın üstlendiği “SİPAHİ” dizisinin okuma provaları yapıldı.

Kaan Yıldırım ile Özge Gürel'i buluşturan 'Sipahi' sete çıkıyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 30-09-2022 10:58

SİPAHİ; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları anlatıyor.

Yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği dizinin senaryosunda Ali Doğançay imzası bulunuyor. Dizinin zengin oyuncu kadrosunda; Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Erkan Bektaş, Başak Gümülcinelioğlu, Nurettin Sönmez , Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy ve Selçuk Borak yer alıyor.  

 

OKUMA PROVASINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Dizinin okuma provaları için bir araya gelen oyuncu kadrosu arasında renkli anlar yaşandı. Çalışmalar son derece keyifli geçti. Çarpıcı ve sürükleyici bir hikayeye sahip olan SİPAHİ’nin, birbirinden etkileyici performanslara sahip oyuncularının sete çıkmadan önceki son kareleri de yayınlandı.

SİPAHİ’NİN ÖYKÜSÜ

MİT’in son dönemde yetiştirdiği en yetenekli ajan olan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım), aksiyon ve zeka dolu bir operasyon sonrasında Türkiye üzerine kurulan olayları planlayanlarla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Bu bilgiler doğrultusunda daha önce sahadan çekilmiş ve geçmişteki başarılı operasyonları MİT Okulu’nda ders olarak okutulan Yıldırım Zafer Bozok (Kerem Alışık) göreve geri çağırılır. Korkut Ali ve Yıldırım’ın, kurulan becerikli bir ekiple beraber yürüttüğü operasyonda sürprizler yaşanır. Kader; terörle mücadele komiseri olan Canan (Özge Gürel) ve Korkut Ali’yi yurt dışından sonra yurt içinde de bir araya getirir ve ikilinin işleri hayli zorlaşır.

SİPAHİ, Türkiye üzerinde büyük planları olan düşmanların karşısında durmaya ve her daim vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya çalışan kahraman MİT personelinin birbirinden ilginç hikayelerini izleyiciyle buluşturacak.

Sipahi yakında Show TV’de!

 

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