Kaan Urgancıoğlu’nun eğlenceli park keyfi!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'daki başarılı performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, dizi finalinin ardından ailesiyle daha fazla vakit geçirmeye başladı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından oğluyla birlikte keyif dolu anlarını paylaşarak takipçilerini mutlu etti.

Kaan Urgancıoğlu’nun eğlenceli park keyfi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2024 18:00

 

Eğlenceli Park Anları
Oğlunun 1. yaş gününü geçtiğimiz haftalarda kutlayan Kaan Urgancıoğlu, bu kez çocuk parkında neşeli halleriyle gündeme geldi. Oyuncu, parkta zıplarken çekilen videosunu Instagram hesabında paylaşarak sevenlerine eğlenceli bir an yaşattı.

Hayranlarından Beğeni Yağmuru
Kaan Urgancıoğlu’nun bu doğal ve samimi paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü. “Harika bir baba-oğul anı” ve “Enerjiniz mükemmel!” gibi yorumlar alan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

Ailesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Kaan Urgancıoğlu, işten arta kalan zamanlarını oğluyla geçirmeye özen gösteriyor. Ünlü oyuncunun bu keyifli paylaşımları, hayranları tarafından büyük takdir topluyor.

Benzer Haberler
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den sosyal medyada aşk dolu paylaşım! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den sosyal medyada aşk dolu paylaşım!
Sürpriz aşk kanıtlandı! Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’nın Barcelona kaçamağı! Sürpriz aşk kanıtlandı! Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’nın Barcelona kaçamağı!
Safiye Soyman'ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Safiye Soyman'ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı!
“Sustalı Ceylan” sete çıktı! Merakla beklenen dizinin çekimleri başladı “Sustalı Ceylan” sete çıktı! Merakla beklenen dizinin çekimleri başladı
Mine Tugay’dan cesur pozlara gelen eleştirilere sert tepki! Mine Tugay’dan cesur pozlara gelen eleştirilere sert tepki!
Gizem Karaca’dan mutlu haber: Anne oluyor! Gizem Karaca’dan mutlu haber: Anne oluyor!
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik paylaşım!
  • 18-12-2024 11:33

Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik paylaşım!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir aynı dizide!
  • 18-12-2024 13:53

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir aynı dizide!

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora aşkı!
  • 18-12-2024 13:50

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora aşkı!

Cemal Can Canseven'e Instagram'dan gelen mesaj olay yarattı:
  • 21-12-2024 16:58

Cemal Can Canseven'e Instagram'dan gelen mesaj olay yarattı: "Hamileyim, oğlum senin yüzünden..."

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in buluşması sosyal medyada gündemde!
  • 19-12-2024 11:22

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in buluşması sosyal medyada gündemde!