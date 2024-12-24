Kaan Urgancıoğlu’nun eğlenceli park keyfi!

Eğlenceli Park Anları

Oğlunun 1. yaş gününü geçtiğimiz haftalarda kutlayan Kaan Urgancıoğlu, bu kez çocuk parkında neşeli halleriyle gündeme geldi. Oyuncu, parkta zıplarken çekilen videosunu Instagram hesabında paylaşarak sevenlerine eğlenceli bir an yaşattı.

Hayranlarından Beğeni Yağmuru

Kaan Urgancıoğlu’nun bu doğal ve samimi paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü. “Harika bir baba-oğul anı” ve “Enerjiniz mükemmel!” gibi yorumlar alan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

Ailesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Kaan Urgancıoğlu, işten arta kalan zamanlarını oğluyla geçirmeye özen gösteriyor. Ünlü oyuncunun bu keyifli paylaşımları, hayranları tarafından büyük takdir topluyor.