Kaan Urgancıoğlu'nun babalık provası

Kaan Urgancıoğlu, geçen Haziran ayında işletmeci Burcu Denizer ile sürpriz bir nikahla Atina'da evlenmişti. Bu evliliğin ardından çiftin bir erkek bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Kaan Urgancıoğlu, oğlunu kucaklamak için günleri sayarken, "Yargı" dizisinin yeni sezonunda da babalık rolünü üstlendi. Dizide zaman atlaması yaşandı ve Kaan Urgancıoğlu'nun karakteri Ilgaz Kaya, bir kız babası oldu.

Sette baba rolü için provada bulunan Urgancıoğlu, dizideki kızını canlandıran minik yetenek Yaren Vera Salma ile oldukça iyi anlaşıyor. İkilinin birlikte verdiği pozlar da dikkat çekiyor.