Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer’in minik oğlu Ardıç 1 yaşına girdi

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve eşi Burcu Denizer, oğulları Ardıç’ın 1. yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı. Çift, bu özel gün için özenle hazırlık yaparak unutulmaz bir doğum günü partisi düzenledi.

Denizer’in sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde, Ardıç’ın neşesi ve kutlamaya katılan davetlilerin mutluluğu dikkat çekti. Yakın dostların ve aile bireylerinin katıldığı partide, renkli süslemeler ve Ardıç için hazırlanan özel temalı pasta göz kamaştırdı.

Minik Ardıç, ilk yaşını coşkuyla karşılarken, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer çifti bu özel anı sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Takipçiler, paylaşılan karelere “Mutluluk hep sizinle olsun” gibi sıcak yorumlarla destek verdi.

Ardıç’ın 1. yaş günü kutlaması, Urgancıoğlu ailesi için hem keyifli hem de duygusal bir gün olarak hafızalarda yer etti.