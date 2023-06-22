Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'den 'sürpriz' nikah

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile evlenerek mutlu bir birlikteliğe adım attı. Çift, nikah karelerini sosyal medya hesaplarından "Sürpriz" notuyla paylaşarak hayranlarını sevindirdi.

Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer, uzun süredir devam eden ilişkilerini resmiyete dökmek için evlilik kararı aldı. Samimi bir nikah töreniyle dünyaevine giren çift, mutluluklarını tüm sevenleriyle paylaştı. Nikah karelerini "Sürpriz" notuyla sosyal medya hesaplarından yayınlayan çift, takipçilerinden gelen kutlama mesajlarıyla sevgi dolu bir geri dönüş aldı.

Çiftin nikah töreni, sade ve romantik bir atmosferde gerçekleşti. Düğünle ilgili detaylar hakkında fazla bilgi verilmese de, gelin ve damadın mutlulukları her bir kareden yansıdı. Kaan Urgancıoğlu, takipçileriyle paylaştığı fotoğrafta şık bir takım elbiseyle göz alırken, Burcu Denizer ise zarif bir gelinlikle dikkatleri üzerine çekti.