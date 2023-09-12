Kaan Urgancıoğlu isyan etti: Asılsız iddialar, yakışıksız ifadeler!

Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisindeki 'Savcı Ilgaz' karakterini canlandırırken, evlendikten sonra daha büyük bir eve taşındı ve İstanbul'un Galata semtinde kiracı olarak yaşamını sürdürdüğü bir evden gelir elde ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Hatta bu nedenle ev sahibiyle mahkemelik olduğu iddia ediliyordu.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamasında, "Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve saygısız ifadelerle dolu 'haber' niteliği taşımayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişisel haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara başvuracağımı belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim" dedi.