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Kaan Urgancıoğlu isyan etti: Asılsız iddialar, yakışıksız ifadeler!

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Yargı'nın başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, evlendikten sonra eşi Burcu Denizer'in yanına taşındığı ve kiracı olduğu dairenin, daha yüksek bir fiyatla günlük olarak kiralandığı iddialarına karşı tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, bu iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Kaan Urgancıoğlu isyan etti: Asılsız iddialar, yakışıksız ifadeler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2023 10:47

Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisindeki 'Savcı Ilgaz' karakterini canlandırırken, evlendikten sonra daha büyük bir eve taşındı ve İstanbul'un Galata semtinde kiracı olarak yaşamını sürdürdüğü bir evden gelir elde ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Hatta bu nedenle ev sahibiyle mahkemelik olduğu iddia ediliyordu.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamasında, "Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve saygısız ifadelerle dolu 'haber' niteliği taşımayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişisel haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara başvuracağımı belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim" dedi.

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