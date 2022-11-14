Kaan Urgancıoğlu, gazetecilerin otomobiline çarptı!

Kaan Urgancıoğlu, yeni bir aşka yelken açtığı Burcu Denizer ile dün akşam Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi.



Yargı dizisindeki rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu, "Daha sonra konuşuruz arkadaşlar, her şey yolunda" dedikten sonra sevgilisiyle birlikte otomobiline bindi.



41 yaşındaki oyuncu, otomobilini çalıştırdığı esnada gazetecilerin otomobiline vurdu.





"HATALI BENİM, ÖZÜR DİLERİM"

Sevgilisi Burcu Denizer ile neye uğradığını şaşıran Kaan Urgancıoğlu, otomobiline çarptığı gazeteciye "Şu an ne yapalım. Hatalı benim, özür dilerim. Sen bana telefon numaranı ver. Yarın halledelim" dedikten sonra oradan ayrıldı.

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