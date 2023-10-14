Kaan Urgancıoğlu: Çocuğumun altını değiştiririm

Nişantaşı'nda görüntülenen çift, erkek bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Kaan Urgancıoğlu, son dönemde büyük yankı uyandıran 'Yargı' dizisindeki duygusal sahnelerle ilgili, "Çok zor bir sahneydi. Ben oynarken ve izlerken zorlandım. Umarım herkesin evinde şifaya dönüşür. Hayatta bazı trajediler ve acılar yaşıyoruz, onlarla yüzleşmek ağlamak zorken başka bir hikaye bizim iyi olmamızı sağlıyor. Umarım öyle bir hizmeti olmuştur" şeklinde konuştu.

Son günlerde set şartlarına dair sorulan sorulara yanıt veren Urgancıoğlu, "Evet, doğru, zor şartlarda çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki ben de bu işi yıllardır yapıyorum, ama şanslıyım, ekibimiz oldukça hızlı. Genellikle her gün akşam yemeğimi evde yiyebiliyorum" dedi.

Baba olma heyecanı yaşayan oyuncu, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Az kaldı artık. Arkadaşlarım benimle heyecanımı paylaşıp tüyolar veriyorlar. Baba olmak ikincil bir şey, ilk etapta önemli olan annenin sağlıklı olması" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin "Çocuğunuzun altını değiştirir misiniz?" sorusuna Urgancıoğlu, "Tabii ki değiştiririm. Kardeşimle aramda yaş farkı olduğu için, onun da altını değiştirmişliğim olmuştu" dedi.