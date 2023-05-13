Kaan Urgancıoğlu: Burcu'yu utandırdınız!

Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını bir anda karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, "Utandırdınız Burcu'yu" diyerek muhabirlere takıldı. Sevgilisi araçlarına doğru yürümeye devam ederken, Urgancıoğlu ise soruları cevapladı.

"SİZE YAKALANIRSAM DİYE ŞIK GİYİNDİM"

"Çok şıksınız" iltifatına "Size yakalanırsam diye şık giyindim, sizin için yani. Teşekkür ederim" karşılığını veren oyuncu "Burcu ile alışveriş yaptık, sonra eczaneye girip vitamin baktık kendimize" dedi.

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde 42 yaşına giren ünlü isim, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladığını ve gayet keyifli geçtiğini söyledi. Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile ilişkisinin de güzel gittiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.