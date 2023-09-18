Kaan Kazgan Kimdir? Savaş Cebeci olayı ne?

Sosyal medyanın gündemi günlerdir Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci arasıdaki polemikle çalkalanıyor. Cebeci'nin "70 kilo adamdan dünya şampiyonu da olsa dayak yemem." diyerek başlattığı polemiğe Kaan Kazgan, Cebeci'yi saniyeler içinde pes ettirerek son verdi. Peki Savaş Cebeci'yi alt eden 70 kiloluk Kaan Kazgan kimdir?

Ünlü fitness antrenörü Savaş Cebeci yıllardır sosyal medya platformlarında paylaştığı videolarla binlerce takipçiye ulaştı. Cebeci'nin son zamanlarda gündemden düşmemesine neden olan "70 kilo adamdan dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu olsun." açıklaması ise çok konuşuldu.

Cebeci'nin bu iddialı açıklamasına ise cevap gecikmedi. MMA Türkiye Şampiyonu Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu ve Savaş Cebeci'yi dövebileceğini söyleyerek kozlarını paylaşmak için yer ve zaman belirtmesini istedi. Savaş Cebeci, Kaan Kazgan'ın meydan okumasına karşılık verdi vermesine ama ikili bir türlü bir araya gelememişti. Bunun üzerine Savaş Cebeci, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Kaan Kazgan'ı kışkırtmaya devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre sonunda ikili karşı karşıya geldi. Yasal bir dövüş ortamında olmadığı anlaşılan karşılaşmada, Savaş Cebeci'nin deyimiyle 70 kiloluk dövüşçü Kaan Kazgan Savaş Cebeci'yi saniyeler içinde yere yıkmayı başardı. Ardından Cebeci'nin yüzüne vurduğu darbelerle 1.90 boyunda 120 kiloluk adamı alt eden Kaan Kazgan, böylelikle polemiği de bitirmiş oldu. Kaan Kazgan'ın darbeleriyle kanlar içinde kalan Savaş Cebeci pes etmek zorunda kaldı.

Savaş Cebeci'nin iddialı açıklamalarında bahsettiği ifadelerle, 1,90 boyunda 120 kilo adamın dayak yediği 70 kiloluk adam ünvanını da gayriresmi de olsa kazanan Kaan Kazgan kimdir?

Kaan Kazgan Kimdir?

3 Kasım 1994'te Sakarya'da dünyaya gözlerini açan Kaan Kazgan, profesyonel bir MMA dövüşçüsüdür. Şuan Türkiye'nin en önemli MMA sporcülarından biri olan Kaan Kazgan, 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi başarılar elde etmişti. Sporculuk kariyerine 9 yaşında kickbox yaparak başlayan Kaan Kazgan, 2011 yılından beri profesyonel olarak MMA dalında aktif spor hayatına devam etmektedir.

Kaan Kazgan profesyonel spor hayatının yanında 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasına da katılmıştır. Ancak Kazgan'ın bu denli ünlü olmasına neden olan olay Savaş Cebeci ile girdiği polemiktir. Savaş Cebeci'nin "Ben 1,90 boyunda 120 kilo adamım. 70 kilo adamdan dayak yemem isterse dünya şampiyonu olsun." şeklindeki açıklamasına yanıt veren Kaan Kazgan, sosyal medyanın gündeminden düşmeyen bir polemiğin fitilini de ateşlemiş oldu.