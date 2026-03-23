JW Marriott Ankara’da ‘Kled’ Lansmanı Cemiyet Hayatını Buluşturdu

Ankara’nın tanınmış Stil & Marka Danışmanı Sertaç Darcan’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Kled” organizasyonu, başkent cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, JW Marriott Ankara’nın 22. katında yer alan SkyeVueTeras’ta gerçekleşti.

Şehrin seçkin davetlilerinin yoğun ilgi gösterdiği gecede, DJ performansı eşliğinde eğlence gece boyunca devam etti. Işıklar altında gerçekleşen lansmanda davetliler, özel ikramlar eşliğinde sohbet ederek keyifli anlar yaşadı. Ankara’nın cemiyet hayatından pek çok tanınmış simanın katıldığı davette, samimi ve şık atmosfer dikkat çekti.

“Kled” tanıtım lansmanında markanın sahibi Ahmet Can Dolunay, yeni projeleri hakkında davetlilere bilgi verirken, markanın gelecek dönem planlarını da paylaştı. Etkinliğe katılan konuklar, bir yandan yeni girişimler hakkında bilgi alma fırsatı bulurken, diğer yandan DJ performansı eşliğinde müzik ve eğlence dolu anlar yaşadı.

Gece boyunca süren etkinlikte davetliler, manzarasıyla büyüleyen SkyeVue terasında Ankara’nın gece ışıkları eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Eğlence, müzik ve sohbetin bir araya geldiği lansman, cemiyet hayatında uzun süre konuşulacak organizasyonlar arasında yerini aldı.