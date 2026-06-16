Justin Timberlake ve Jessica Biel’de Şok Görüntü! Evlilikleri Sarsılıyor mu?

Justin Timberlake ve Jessica Biel New York’ta el ele görüntülendi ancak siyah kıyafetleri ve asık yüzleri ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Justin Timberlake ve Jessica Biel’de Şok Görüntü! Evlilikleri Sarsılıyor mu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 20:13

Justin Timberlake ve Jessica Biel çifti son günlerde yine magazin gündeminin merkezinde. Dışarıdan bakınca hâlâ birlikte gibi görünüyorlar ama konuşulanlara göre evliliklerinde işler pek de yolunda gitmiyor. New York’ta el ele görüntülenseler de yüzlerindeki ifade sosyal medyada ve magazin basınında dikkat çekti.

New York Sokaklarında Dikkat Çeken Görüntü

Çift şehirde birlikte yürürken kameralara yakalandı. İlk bakışta el ele olmaları romantik bir tablo gibi dursa da işin rengi biraz farklıydı. İkisi de baştan aşağı siyah giyinmişti ve yüzlerinde neredeyse hiç gülümseme yoktu.

Normalde daha enerjik ve mutlu görmeye alışık olduğumuz çiftin bu hali “bir şeyler ters gidiyor” yorumlarını beraberinde getirdi. Hatta bazıları bu görüntüleri “yas havası var” şeklinde değerlendirdi.

Evlilikleri Hakkında Uzun Süredir Dedikodu Var

Zaten bir süredir ikili hakkında “evlilikleri pamuk ipliğine bağlı” tarzı iddialar dolaşıyor. Sosyal medyada da sık sık bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor. Özellikle eski olaylar ve yaşanan krizler bu dedikoduları sürekli canlı tutuyor.

Çiftin geçmişte de zor dönemler geçirdiği biliniyor. Bu yüzden her yeni görüntü “acaba yine bir kriz mi var?” sorusunu gündeme getirdi.

Geçmişteki İddialar Yeniden Gündemde

Hatırlanacağı üzere daha önce Justin Timberlake’in adı bazı aldatma iddialarıyla anılmış ve bu durum büyük yankı uyandırmıştı. O dönem çiftin ilişkisi ciddi şekilde sarsılmıştı ve Timberlake kamuoyu önünde özür dilemişti.

Bu olayın ardından ilişkilerini toparlamaya çalıştıkları ve ailelerini korumak için çaba gösterdikleri konuşulmuştu. Hatta ikinci çocuklarının doğumu da bu sürecin ardından gelmişti.

Alkol ve Kariyer Tartışmaları

Sonraki dönemlerde ise Justin Timberlake’in alkolle ilgili sorunları ve bazı davranışları gündeme geldi. Özellikle araç kullanımıyla ilgili yaşanan olaylar basına yansıyınca çiftin ilişkisi yeniden konuşulmaya başlandı.

Ayrıca kariyerindeki düşüş ve yoğun turne temposunun da aile hayatını zorladığı iddia ediliyor. Uzun süre evden uzak kalması Jessica Biel’in bu durumdan rahatsız olduğu yönünde yorumlara neden olmuş.

Ayrılık İddiaları Güçleniyor

Tüm bu gelişmeler bir araya gelince çiftin evliliği hakkında “ayrılık yakın mı?” soruları yeniden gündeme geldi. Her ne kadar zaman zaman birlikte görüntülenseler de aralarındaki sorunların tamamen çözülmediği konuşuluyor.

Hatta son iddialara göre Jessica Biel’in eşine son bir uyarı yaptığı ve bazı konular düzelmezse ayrılık ihtimalinin masada olduğu öne sürülüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok ama magazin dünyası bu çifti yakından izlemeye devam ediyor.

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