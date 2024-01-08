Julia Garner, Golden Globe 2024'te göz kamaştırdı!

Hollywood'un önde gelen isimlerinin buluştuğu 2024 Golden Globe Ödülleri, bu yıl birbirinden şık ve göz alıcı görüntülere sahne oldu. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri de "Ozark" dizisinin başarılı oyuncusu Julia Garner oldu.

Gümüş renkli bir 'Christian Dior Couture' elbisesiyle kırmızı halıya adım atan Garner, adeta prensesleri aratmayan bir zarafetle objektiflere poz verdi. Elbisesinin detayları ve zarafetiyle geceye damga vuran güzel yıldız, Golden Globe'un ışıltılı atmosferine mükemmel bir uyum sağladı.

Julia Garner, poz verdiği sırada kendisini görmeye gelen hayranlarını öpücüklerle selamlarken, etrafındaki coşkulu kalabalığın ilgi odağı oldu. Hayranları, Garner'ın güleryüzü ve samimiyeti karşısında büyük bir sevgi gösterisiyle karşılık verdi.