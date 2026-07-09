Jennifer Lopez'un Cesur Tercihi Moda Haftasına Damga Vurdu

Jennifer Lopez moda dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Paris Haute Couture Moda Haftası'nda yine adından söz ettirmeyi başardı. Dünyaca ünlü yıldız Celia Kritharioti'nin Sonbahar/Kış 2026-2027 Haute Couture defilesine katıldı ve daha ilk adımını attığı anda tüm kameralar ona çevrildi.

56 yaşındaki sanatçı her zamanki gibi iddialı tarzıyla dikkat çekti. Etkinlik boyunca hem davetlilerin hem fotoğrafçıların ilgi odağı olan Lopez gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Transparan Elbisesi Gecenin Yıldızı Oldu

Jennifer Lopez'in tercih ettiği elbise gecenin en dikkat çeken detaylarından biriydi. Ten rengi transparan kumaş üzerine işlenen pastel tonlardaki taş detayları derin dekoltesiyle birleşince ortaya oldukça gösterişli bir görünüm çıktı.

Ünlü yıldız, bu iddialı kombini beyaz tüylü bir şal beyaz çanta ve gümüş renkli platform topuklu ayakkabılarla tamamladı. Baştan sona özenle hazırlanan tarzı moda tutkunlarından da tam not aldı.

Kız Kardeşi De Yanındaydı

Gecede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Jennifer Lopez'in uzun zamandır birlikte görüntülenmediği kız kardeşi Lynda Lopez ile etkinliğe katılması oldu.

Gazetecilik yapan Lynda Lopez sade ama şık beyaz elbisesi ve açık pembe çantasıyla ablasına eşlik etti. İki kardeşin birlikte verdiği pozlar sosyal medyada kısa sürede ilgi görürken hayranları da bu buluşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Moda Haftasının En Çok Konuşulan İsimlerinden Oldu

Paris Haute Couture Moda Haftası bu yıl da dünyanın en ünlü moda evlerini ve yıldız isimlerini bir araya getirdi. Chanel, Schiaparelli, Balenciaga ve Viktor & Rolf gibi dev markaların yeni koleksiyonlarını tanıttığı organizasyonda Jennifer Lopez, şıklığıyla öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

Daha önce siyah korse elbisesiyle gündeme gelen yıldız bu kez transparan tasarımıyla moda haftasının en çok konuşulan ünlülerinden biri olarak geceye damgasını vurdu.