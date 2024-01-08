Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu

Hollywood'un en prestijli ödül törenlerinden biri olan 81. Altın Küre Ödülleri, bu yıl birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Ancak geceye damgasını vuran isim hiç şüphesiz Jennifer Lopez ve Ben Affleck oldu.

Çift, kırmızı halıda kol kola yürürken objektiflere oldukça şık pozlar verdi. Jennifer Lopez, zarif elbisesiyle adeta prensesleri aratmayacak bir güzellikteydi. Ben Affleck ise klasik takım elbisesiyle zarafeti tamamladı. Gecenin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen ikili, adeta birbirine uyumlu bir görüntü sergiledi.

Kırmızı halıda yakalanan bu romantik anlar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Hayranları, çiftin birbirine olan sevgisine ve uyumuna hayranlıkla yaklaşırken, "Çok yakışıyorlar" yorumları sosyal medya platformlarına damga vurdu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, daha önce de ilişkilerine dair yaptıkları açıklamalarla gündemde yer almışlardı. Ancak bu kez, 81. Altın Küre Ödülleri'nde sergiledikleri samimi ve mutlu halleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Çiftin hayranları, gelecekle ilgili daha fazla güzel anının paylaşılmasını heyecanla bekliyor.



