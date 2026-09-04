Buse Terim’den Fatih Terim’e Duygusal Mesaj! “Çok Seviyorum”

Buse Terim, babası Fatih Terim’in doğum gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. “Canım babam” diyen Buse “Seni çok seviyorum” mesajı verdi.

Buse Terim’den Fatih Terim’e Duygusal Mesaj! “Çok Seviyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 12:37

Fatih Terim ile Fulya Terim’in küçük kızları Buse Terim, bu kez babası için yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Buse Terim, Fatih Terim’in doğum gününü unutmadı ve peş peşe yaptığı paylaşımlarla babasının yeni yaşını kutladı.

İlk olarak babasının yıllar önce çekilmiş bir videosunu paylaşan Buse Terim, gönderisine “Bugün günlerden canım babam. Doğum günün kutlu olsun” notunu düştü. Ardından babasıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını bir araya getirerek hazırladığı kolajı takipçileriyle paylaştı.

“Seni Çok Ama Çok Seviyorum”

Buse Terim, babasıyla olan fotoğraflarına ise oldukça içten bir mesaj yazdı. “Benim canım babam. Seni çok ama çok seviyorum” sözleriyle Fatih Terim’in doğum gününü kutlayan Buse, babasına olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Samimi paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, Buse Terim’in babasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Babasına Hâlâ “Siz” Diye Hitap Ediyor

Buse Terim, geçtiğimiz günlerde Enis Arıkan’ın programına konuk olmuş ve babasıyla olan ilişkisini anlatmıştı. Çocukluğundan bu yana Fatih Terim’e karşı hep belli bir mesafeyi koruduklarını söyleyen Buse, babasına hiçbir zaman “sen” diye hitap etmediklerini anlatmıştı.

“Biz babama ‘sen’ diyemeyiz, ‘siz’ deriz” diyen Buse Terim, çocukken ablasıyla birlikte bu şekilde konuşmaya alıştıklarını söylemişti. Hatta babasının yanında hâlâ bacak bacak üstüne atamadıklarını da esprili bir şekilde anlatmıştı.

Aralarındaki Bağ Dikkat Çekti

Buse Terim’in doğum günü paylaşımları, babasıyla arasındaki bu mesafeli hitap şeklinin aksine aralarındaki sevginin ne kadar güçlü olduğunu da gösterdi. Özellikle “Seni çok ama çok seviyorum” sözleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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