Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal’dan Aşk Dolu 12. Yıl Pozu

Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal evliliklerinin 12. yılını ailece çıktıkları tatille kutladı. Rutkay’ın romantik paylaşımındaki sözleri dikkat çekti.

Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal’dan Aşk Dolu 12. Yıl Pozu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 12:31

Güldür Güldür Show’daki performansıyla sık sık gündeme gelen Doğa Rutkay Kamal, bu kez özel hayatından yaptığı romantik paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eşi Kerimcan Kamal ile evliliklerinin 12. yılını kutladı.

2014 yılında nikâh masasına oturan çift, yıllar içinde ailelerini de büyüttü. Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal, 2018 yılında ikiz çocukları Piraye ve Rutkay’ı kucaklarına aldı. Çift, aradan geçen 12 yıla rağmen aşklarını ve aile mutluluklarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

Evlilik Yıldönümüne Özel Küçük Bir Kaçamak

Doğa Rutkay, 12. evlilik yıldönümleri için eşi ve çocuklarıyla birlikte kısa bir tatile çıktı. Tatilden romantik karelerini takipçileriyle paylaşan oyuncu, eşiyle verdiği poza “12. senemiz için küçük bir kaçamak tatili başladı” notunu düştü.

Ardından çocuklarının da yer aldığı bir başka kareyi paylaşan Rutkay, aşklarının başladığı günleri hatırlattı. Ünlü oyuncunun “Biz aşık olduğumuzda bu bebeler ortada yoktu. 3 Eylül 2014” sözleri, paylaşımın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

“Çocuk Sahibi Olmayı Düşünmüyordum”

Doğa Rutkay, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda annelik hikâyesiyle ilgili samimi açıklamalarda da bulunmuştu. Çocuk sahibi olmayı hiç düşünmediğini söyleyen oyuncu, evliliklerinin ardından fikrinin değiştiğini anlattı.

Rutkay, eşi Kerimcan Kamal’ın kendisini anne olmaya teşvik ettiğini belirterek, eşinin “Sen anne olmayı denemelisin” dediğini aktarmıştı.

12 Yılda Aşktan Aileye

Doğa Rutkay’ın son paylaşımları, çiftin 12 yıllık evliliklerinde aşklarını korurken nasıl kalabalık ve mutlu bir aileye dönüştüklerini de gözler önüne serdi. Romantik yıldönümü kutlaması takipçilerinden de büyük ilgi gördü.

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