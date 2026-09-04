Haysiyet’te Kıraç Sürprizi! Dizinin Müziği Olay Oldu

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet, daha ilk bölümü yayınlanmadan müzikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin müziklerinde ise Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kıraç’ın imzası var.

Uzun bir aranın ardından yeniden bir dizi projesi için stüdyoya giren Kıraç, Haysiyet için özel bir beste hazırladı. Fragmanlarda ilk kez duyulan melodi, izleyenlerin de dikkatinden kaçmadı. Kimi zaman neşeli, kimi zaman ise oldukça hüzünlü bir his veren beste, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

Bir Melodi, İki Farklı Duygu

Kıraç’ın hazırladığı bestenin en dikkat çeken taraflarından biri, çalınış hızına göre bambaşka bir duygu vermesi. Melodi hızlı çalındığında daha neşeli ve hareketli bir hava yaratırken, yavaşladığında insanın içine dokunan derin bir hüzün hissi bırakıyor.

Fragmanları izleyen birçok kişi de bu müziği beğendiğini sosyal medyada dile getirdi. Dizinin hikâyesi kadar müziğinin de izleyicide iz bırakacağı şimdiden konuşuluyor.

Hababam Sınıfı Benzetmesi Dikkat Çekti

Kıraç’ın yeni bestesi, televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfının müziğini de akıllara getirdi. Melih Kibar’ın yıllar önce bestelediği ve hâlâ hafızalarda yer eden o tema gibi, Haysiyet için hazırlanan müziğin de zamanla dizinin simgelerinden biri haline gelebileceği yorumları yapıldı.

Haysiyet Ne Zaman Başlıyor?

Başrollerinde Doğukan Güngör ve Merih Öztürk’ün yer aldığı Haysiyet, Mehmet ve Simay’ın zorlu mücadelesini ekrana taşıyacak. Dizinin ilk bölümü 8 Eylül Salı akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.