Jay-Z, Beyonce'nin Doğum Gününü Kutlamak İçin Konserini Durdurdu

Rap yıldızı Jay-Z, eşi Beyonce'nin 45'inci yaş gününü kutlamak için konserini durdurdu. Sanatçı stadyumu dolduran binlerle doğum günü şarkısı söyledi.

Jay-Z, Beyonce'nin Doğum Gününü Kutlamak İçin Konserini Durdurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2026 16:00

Müzik dünyasında Jay-Z sahne adıyla tanınan rap sanatçısı Shawn Corey Carter İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği konserinde hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda binlerce dinleyicinin karşısına çıkan tecrübeli müzisyen dünya çapında bir pop ikonuna dönüşen eşi Beyonce’nin 45'inci yaş gününü kutlamak amacıyla gösterinin akışını beklenmedik bir anda durdurdu. Ünlü şarkıcı tribünleri dolduran devasa kalabalığı sahneden eşine hep bir ağızdan doğum günü şarkısı söylemeye çağırdı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Gökyüzü Aydınlandı

Jay-Z'nin sahneden yaptığı çağrı üzerine stadyumu dolduran on binlerce müziksever tek bir koro halinde kutlama şarkısına eşlik etti. Şarkının söylendiği dakikalarda arenanın üzerinde ardı ardına havai fişekler patladı. Londra gecesini aydınlatan bu görsel şölen konseri takip eden müzikseverlerden büyük alkış topladı. Sahnedeki profesyonel akışı bir kenara bırakıp eşi için bu sürprizi hayata geçiren sanatçı konsere gelen seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.

Dev Ekrandan Hayranlarına Öpücük Gönderdi

Kutlama sırasında Beyonce stadyumun dev prodüksiyon ekranlarına yansıyan görüntüsüyle geceye katıldı. Siyah kapüşonlu kıyafetiyle sade bir görünüm sergileyen pop yıldızı kendisine hazırlanan bu özel sürprizi tebessümle karşıladı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan on binlerce müziksevere el sallayan sanatçı kameralar aracılığıyla tribünlere öpücükler göndererek teşekkürlerini iletti. Ekrandaki bu doğal tavırlar tribünlerdeki coşkuyu daha da artırdı.

Müzik Geleneğini Sürdüren Çocuklar

Nisan 2008'de hayatlarını birleştiren ünlü çift sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra aile yaşantılarıyla da dikkat çekiyor. Evliliklerinde üç çocuk sahibi olan ikilinin 2012 doğumlu kızları Blue Ivy bugün 14 yaşına girerken 2017'de dünyaya gelen ikizleri Rumi ile Sir ise 9 yaşına ulaştı. Ailenin en büyük çocuğu Blue Ivy, anne ve babasının izinden yürüyerek müzik sektöründe kariyer basamaklarını tırmanıyor. Jay-Z geçtiğimiz temmuz ayında New York'taki efsanevi Yankee Stadyumu'nda düzenlediği üç konserlik "Jay-Z 30" turnesinin açılış gecesinde hem eşini hem kızı Blue Ivy'yi sahneye davet ederek sürpriz bir performansa imza atmıştı.

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