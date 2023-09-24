Japonlar tavukların dilini çözdü! Yapay zeka sayesinde tavukların gıdaklayarak ne söylemek istediği anlaşılıyor

Hayvanlar tek bir ses çıkarıyor olarak düşünülse de aslında duygu durumuna göre farklı firekanslarda sesler çıkarıyor. Bunu kullanan Japon bilim insanları, tavuklar üzerinde bir çalışma yürüttü. Yapay zeka teknolıjisinden de yararlanan Japonlar, onlarca tavuğun yüzlerce saat çıkardığı sesleri kullandı ve gıdaklama sesinden duygu durumu analizi gerçekleştirdi.

Tokyo Üniversitesi tarafından yapılan çalışma neticesinde, tavukların gıdaklama sesleri incelenerek, hangi duygu durumunda olduklarının anlaşılabileceği ortaya çıktı. Yapay zeka destekli bu sistem sayesinde tavukların gıdaklaması analiz ediliyor ve nasıl hissettikleri belirleniyor.

Açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı gibi temel duyguları analiz edebilen bir teknoloji geliştirdiğini iddia eden Japon birim insanları, bu teknolojiye "Derin Duygusal Analiz Öğrenmesi" adını verdi. Yapılan açıklamaya göre, sistem oldukça başarılı çalışıyor. Tavukların duygularını seslerinden anlayabilen sistemin doğruluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğu söyleniyor.

Araştırmayı yapan ve "Derin Duygusal Analiz Öğrenmesi" sistemini geliştiren bilim insanları, çalışmanın henüz tamamlanmadığını ve gün geçtikçe daha fazla tavuk sesinin sisteme dinletildiğini ifade etti. Oldukça karmaçık bir algoritmayla çalıştığı söylenen sistemin, bu sayede ilerki günlerde daha fazla duygu durumunu daha kesin bir sonuçla çözebileceği söyleniyor.

Geliştirme aşamasında olan sistem henüz bir bilimsel makale şeklini almadı. 80 tavuğun seslerini kullanarak geliştirilen sisteme, 200 saat boyunca kaydedilmiş tavuk sesleri yüklendi. Hayvanların duygu durumuna göre farklı sesler çıkardığını söyleyen bilim insanları, bu durumu kullanarak bir algoritma kurdu.

Araştırmada hayvan psikologları ve veterinerler de yer aldı. Çıkan sonuçları inceleyen veterinerler ve hayvan spikologları oldukça şaşırtıcı sonuçlarla karşılaştıklarını dile getirdi. Uzmanlar sistemin bu derecede doğru sonuçlar vermesini beklemediklerini söyledi.

Bilim insanları bu çalışmanın sadece tavuklarla sınırlı kalmayacağını ve diğer hayvanlar üzerinde de yapılacağını ifade etti. Hayvancılık dünya üzerinde oldukça büyük öneme sahip bir endüstri. Dolayısıyla hayvanları anlayabilmek oldukça önemli. Bu çalışmanın bilimsel doğruluğu kanıtlandığı takdirde, hayvanların sizinle konuşması mümkün hale gelecek.

Bilindiği gibi tavuklarda yumurta, ineklerde süt verimi gibi konular hayvanların duygu durumuyla doğru orantılı. İyi beslenen ve halinden memnun olan hayvanların verimi de ciddi derecede artıyor. Bu çalışma hayvancılık sektöründe kullanılmaya başlandığında artık hayvan yetiştiricileri hayvanlarının ne hissettiğini anlayabilecek.