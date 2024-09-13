Jahrein tutuklanarak cezaevine gönderildi

Twitch Yayıncısı Jahrein Tutuklandı!

Jahrein tutuklanarak cezaevine gönderildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2024 20:50

Popüler Twitch yayıncısı Jahrein, gerçek adıyla Ahmet Sonuç, dün gözaltına alınmasının ardından bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Sonuç ve E.K., "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İkilinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan Sonuç ve E.K.'nin, sosyal medya platformu X üzerinden canlı sohbet odasında ve yayınlarında "toplumun genel ahlakına ve değerlerine aykırı" konuşmalar yaptıkları gerekçesiyle haklarında yasal işlem başlatıldı.

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