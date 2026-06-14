İzmir’de Efsane Dönüş! Şebnem Ferah Resmen Fırtına Estirdi

Şebnem Ferah uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere dönünce ortalık resmen karıştı. 6 yıl sonra İzmir’de verdiği konser hem hayranları hem müzik dünyası için adeta “beklenen an” oldu. Biletler satışa çıkar çıkmaz tükenmişti zaten konser günü gelince de ortalık tamamen festival havasına büründü.

İzmir’de Büyük Yoğunluk

Konser günü İzmir Arena’nın önü saatler öncesinden dolmaya başladı. İnsanlar erken saatlerde alana gelip kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu. Herkesin amacı aynıydı: Şebnem Ferah’ı yeniden sahnede canlı izlemek.

İçeri giren kalabalıkla birlikte ortam iyice ısındı ve konser başlamadan bile ciddi bir heyecan oluştu.

Sahneye Çıkınca Alkış Fırtınası

Şebnem Ferah sahneye çıkar çıkmaz resmen alkış tufanı koptu. Seyirci zaten dakikalarca beklemişti o an gelince herkesin enerjisi bir anda yükseldi. Konserin açılışı “Çakıl Taşları” ve “Başka Bir Yol Var” ile yapıldı. Daha ilk şarkılarda bile binlerce kişi şarkılara eşlik etmeye başladı.

Hit Şarkılarla Dev Koro

Gecenin ilerleyen saatlerinde Şebnem Ferah, klasikleşmiş şarkılarını art arda seslendirdi. “Sil Baştan”, “Sigara”, “Yalnız”, “Can Kırıkları” gibi parçalarla adeta dev bir koro oluştu.

İzleyiciler sadece dinlemedi neredeyse sahnedeki sanatçıyla birlikte söyledi. Ortaya çıkan atmosfer tam anlamıyla “büyük konser nasıl olur” sorusunun cevabı gibiydi.

Görsel Şov da Dikkat Çekti

Konser sadece müzikle değil görsellikle de öne çıktı. Sahnedeki dev ekranlarda anka kuşu temalı görseller kullanıldı. Finalde ise “Hoşçakal” şarkısı sırasında sahneye yapay kar yağdırılması geceye ayrı bir hava kattı.İzleyenler o anları telefonlarına kaydetmek için adeta yarıştı.

Duygusal Anlar ve Sürpriz İsimler

Şebnem Ferah sahnede zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. Seyircilere dönerek “Hepimiz sizi çok özledik” demesi büyük alkış aldı. Konserde sadece hayranlar değil ünlü isimler de vardı. Melike Şahin, Ceylan Ertem ve Salih Bademci gibi isimlerin de izleyiciler arasında olması dikkat çekti. Doğa Rutkay ve eşi de uzun bir aradan sonra ilk kez konser keyfi yaşadıklarını söyledi.

Konser o kadar ilgi gördü ki ikinci bir tarih bile açıklandı. Şebnem Ferah’ın İzmir’de bir kez daha sahne alacağı öğrenildi. Kısacası bu dönüş sadece bir konser değil; uzun bir bekleyişin sonunda gelen büyük bir buluşma oldu.