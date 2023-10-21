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İzmir için Deprem Uyarısı: Tuzla Fay Hattı Tehlikede!

İzmir'de son zamanlarda yaşanan depremler, halkı endişeye sürüklemeye devam ediyor. Peş peşe hissedilen bu sarsıntılar, deprem uzmanlarını harekete geçirdi. Bu depremler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir halkını bilgilendirdi.

İzmir için Deprem Uyarısı: Tuzla Fay Hattı Tehlikede!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-10-2023 14:27

İzmir'deki son depremler ardı ardına gelirken, halkı tedirgin ediyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, tehlikeli olarak gösterilen Tuzla Fay hattı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte depremle ilgili son gelişmeler...

Peş Peşe Depremler ve İzmir Halkının Endişesi

Son dönemlerde İzmir'de art arda hissedilen depremler, halkı paniğe sürüklüyor. Türkiye, deprem kuşağında bulunan bir ülke olması sebebiyle zaman zaman bu tür uyarıları gündemde tutmaktadır. İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen son deprem sonrasında ise deprem uzmanlarından açıklamalar geldi.

AFAD'dan Deprem Açıklaması

İzmir'de gece yaşanan depremle ilgili olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklama yaptı. AFAD'ın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, depremin merkez üssünün İzmir'in Buca ilçesi olduğu belirtildi. Depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu ve saat 23.53'te gerçekleştiği kaydedildi. Deprem sonrası, İzmirli vatandaşlar büyük bir korku yaşayarak binalardan dışarı çıktılar.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Önemli Açıklama

İzmir'in deprem riski artıyor: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yakın tehlikeye dikkat çekiyor.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depremle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Ercan, "Tuzla kırığında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, gerilme göstermektedir. Bu fay hattı, M6 büyüklüğüne kadar depremler üretebilir. Ancak bu depremlerin köy evleri dışında yıkıcı olmasını beklemiyorum. Önemli olan sağlam bir yerde ve sağlam bir evde bulunmaktır." ifadelerini kullandı. Daha önce de Tuzla Fayı'nın 7 şiddetine kadar bir deprem potansiyeline sahip olduğu belirtilmişti.

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